Pedullà: “Pinamonti riflette sul Monza. C’è da sempre quest’altra italiana”

Oggi nella sede dell’Inter è andato in scena il summit di mercato con il Monza. Così Pedullà si è espresso sul futuro di Pinamonti

Oggi nella sede dell’Inter è andato in scena il summit di mercato con il Monza (qui le parole di Galliani dopo l’incontro). Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, si è espresso così sul futuro di Andrea Pinamonti: “Il discorso è semplice: con tutto il rispetto per il Monza (molto interessato) almeno per qualche giorno vuole riflettere. C’è, da sempre, anche il Torino”, ha scritto su Twitter.