Pedullà: “Inter, grande colpo o nulla: ed è solo Kanté. E un dettaglio rappresenta speranza”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di N’Golo Kanté, vero e proprio sogno di mercato dell’Inter: “Seri non è un centrocampista da Inter: l’Inter o fa il grande colpo, Vidal a parte, o non fa. E il grande colpo è solo Kanté. E’ un’operazione difficile e non impossibile, si può fare: per questo è partito il discorso di scaricare gli ingaggi. Il prossimo sarà Dalbert, poi ci sono Ranocchia e Vecino. Vedremo poi se arriveranno proposte per Brozovic, Perisic e Nainggolan. L’Inter viaggia per Kanté sulla sponda di un procuratore come Pastorello, molto vicino a Conte e ai rapporti con il Chelsea: e questo può portare una speranza. Kanté non è sfumato, ci sono stati dei contatti: ci sono ancora margini per poterlo fare dopo alcune cessioni“