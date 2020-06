Pedullà: “Hakimi, il City ci ha provato con forza. Ma aveva dato la parola all’Inter”

Achraf Hakimi e l’Inter, un matrimonio che ormai manca solo dell’ufficialità. L’esterno marocchino classe ’98 ha infatti scelto il progetto nerazzurro e vuole giocare sotto la guida di Antonio Conte. Ma i nerazzurri, in trattativa per lui da marzo, non sono l’unico club che ha provato a prendere il ragazzo: “Retroscena Hakimi: il Manchester City ci aveva provato con forza più del Bayern fino a mercoledì, evidentemente non soddisfatto di Cancelo. Ma Hakimi aveva dato una sola parola, all’Inter”, svela Alfredo Pedullà.