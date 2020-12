Inter, Pedullà: “Ingaggio Nainggolan? Cagliari copre quasi totalmente i 2 mln fino a giugno”

E’ di poco fa la notizia: Radja Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco. L’Inter ha infatti concesso al belga di tornare in Sardegna, considerando il fatto che Antonio Conte non abbia mai voluto puntare su di lui. In molti si sono chiesti i dettagli in merito allo stipendio del calciatore e Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ne ha dato i dettagli su Twitter: “Nainggolan-Cagliari: sia fatta la sua volontà. Prestito secco senza opzione, il Cagliari copre quasi totalmente i due milioni netti di ingaggio fino a giugno”, ha scritto.