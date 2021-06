Pedullà: “Inter, 70 mln in arrivo per Hakimi: la verità tra PSG e Chelsea”

L'esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta aggiorna sulla situazione dell'esterno marocchino, in uscita dal club nerazzurro

Il PSG in pole, il Chelsea insegue , ma resta in corsa. È questa al momento la situazione che vede protagonisti Achraf Hakimi e l’Inter. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e Gazzetta dello Sport, ha aggiornato così sul suo sito sulla situazione dell’esterno.

"Aggiornamento su Hakimi: il Paris Saint-Germain resta in pole, come specificato ieri sera. Leonardo è pronto a toccare (e forse superare) il tetto dei 70 milioni. L’Inter si accontenta di quella cifra, magari chiederà qualche bonus, il terzino marocchino ha messo Parigi come priorità. Il Chelsea non è fuori, ma deve rilanciare: soltanto così potrebbe scavalcare la concorrenza”, si legge.