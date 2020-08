Pedullà: “Inter, confermato appuntamento per chiudere Tonali. Oriali? E’ legato a…”

Diversi i nodi da sciogliere in casa Inter, tra il futuro della panchina e il mercato in entrata. La società nerazzurra, in attesa di capire se Antonio Conte sarà o meno l’allenatore la prossima stagione. Dovesse dire addio, anche Lele Oriali potrebbe abbandonare Milano, come riportato da diversi media e confermato anche dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “La posizione di Oriali abbastanza legata a quella di Conte. L’appuntamento per chiudere Tonali resta invece confermato”.