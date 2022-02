Pedullà: “Milinkovic? Pressing United, in Italia la Juve e poi c’è Inzaghi che lo adora”

Il giornalista esperto di mercato ha parlato del futuro del centrocampista della Lazio sempre stimato dal tecnico dell'Inter

"Alla porta della Lazio hanno bussato i club più prestigiosi in circolazione. Non è una leggenda metropolitana l’avanzata del Paris Saint-Germain, oltre 4 anni fa, con una tripla cifra superiore ai 100 milioni. In Inghilterra hanno sondato pesantemente i due club di Manchester, soprattutto lo United, ma senza trovare mezzo spiraglio per intavolare una trattativa. In Italia la Juve stravede da una vita e Simone Inzaghi semplicemente lo adora. Di recente il suo agente Kezman (lo stesso di Kamenovic, tesserato dai biancocelesti dopo un’autentica telenovela) ha dichiarato: “Con rispetto per la Lazio, Sergej è pronto per una grande svolta. E sono convinto che presto sarà il momento di una nuova avventura”. Parole che dovranno avere una verifica, partendo dal presupposto che il contratto scade nel 2024 e che la prossima estate bisognerà in qualche modo arrivare alla soluzione del quiz. Parliamoci chiaro: una squadra che ha voglia di crescere con Sarri non può permettersi di rinunciare a una delle poche, vere e grandi certezze. Ci sarebbe poi il saggio del mercato che garantisce: con la tripla cifra ora sarebbe possibile costruire una squadra a immagine e somiglianza dell’attuale allenatore, a maggior ragione dopo le incomprensioni del mercato invernale. Ma il Comandante (Sarri) difficilmente troverebbe un Sergente così forte, così esplosivo, così concreto. Quindi, bisognerà chiare molte cose, alla larga da altri equivoci. Con un titolo ben chiaro in testa, a caratteri cubitali: questo Milinkovic-Savic è una potenza", spiega l'esperto di mercato. Pedullà su Gazzetta.it.