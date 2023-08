L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Pavard

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard:

"Pavard: con tutto il rispetto per chi riporta, l’Inter non ha alzato a 35 oggi. L’Inter arriva a 30 con i bonus, base fissa circa 25. Il Bayern chiede 35 e non 40 più bonus. Il difensore ha accordo con Inter".