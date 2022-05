Pedullà: “Perisic non ha impegni con nessuno, parlerà con l’Inter prima. Falso che…”

Il giornalista fa luce sul futuro dell'esterno croato

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic. Nelle ultime ore si è molto discusso del contratto del croato, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate al termine di Juventus-Inter. "Non si aspetta l’ultimo momento, con i giocatori importanti, non si fa così". Su Twitter Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore: "Falso e tendenzioso che l’Inter abbia offerto 3 milioni. Sono 4,5 a stagione, ci sarà nuovo incontro e il croato non ha impegni con nessuno. Prima parlerà con Inter, poi deciderà".