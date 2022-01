Pedullà / Sensi-Samp, fissate le visite mediche. Vecino, c’è la Lazio: l’Inter…

La situazione dei due centrocampisti, in uscita dall'Inter: Sensi è vicinissimo alla Samp, su Vecino resta vigile la Lazio

Stefano Sensi ha già ricevuto il via libera dell'Inter per la cessione in prestito secco fino al termine della stagione alla Sampdoria. Il centrocampista ex Sassuolo svolgerà le visite mediche nelle prossime ore col club blucerchiato.