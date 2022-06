Pedullà: “Skriniar-PSG, a questa cifra si può fare. Poi l’Inter chiude Bremer”

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Milan Skriniar e soprattutto Gleison Bremer in chiave Inter

In diretta a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha risposto così su Gleison Bremer in chiave Inter: “Ci sono delle tempistiche da seguire, prima deve uscire Skriniar. Lui è stato avvertito della possibilità concreta che si chiama PSG, l’Inter ha chiesto 80 milioni. A 65 milioni più bonus si può chiudere secondo le mie sensazioni, poi la società nerazzurra andrà dal Torino a chiudere per Bremer. Lui vuole solo l’Inter, ha preso un impegno con il club e aspetta”, le sue dichiarazioni.