Pedullà: “Skriniar-Inter, ora la domanda è questa. Non ci sono problemi per il rinnovo”

Sfumato Bremer, l’Inter riflette sulle prossime strategie di mercato. Soprattutto per quanto riguarda la difesa, come svelato da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia: “Skriniar, per il rinnovo è vero che non ci sono problemi. Ora l’Inter resisterebbe a una proposta da 70 milioni per il giocatore? La domanda adesso è questa. La situazione si sistema solo rinnovando il contratto adesso. E poi il sostituto di Ranocchia l’Inter potrebbe comunque farlo con calma. Skriniar aveva formalizzato un accordo col PSG per circa 8 milioni all'anno, questa situazione ora pesa nella vicenda contrattuale del giocatore con l'Inter”.