Pedullà: “Skriniar-PSG, l’Inter oggi non scende da 80 mln. Persino se il club…”

Il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di scendere dalla richiesta di 80 milioni per il difensore slovacco

Continua il pressing del Psg su Milan Skriniar. Dopo una prima offerta di 50 milioni rispedita subito al mittente, il club parigino non ha intenzione di arrendersi. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la richiesta dell'Inter è di 80 milioni: "L’idea oggi è quella di non chiudere persino se il club francese dovesse arrivare ai 60 milioni. La situazione va seguita, ma serve un’offerta altissima per convincere il club nerazzurro".