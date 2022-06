Pedullà: “Skriniar, Psg salito a 65. Inter furba su Lukaku. E su Dybala chiariamo”

"L'Inter deve fare gli esuberi, vedi nel caso specifico Skriniar, per prepararsi alle entrate importanti. Sensi piace molto al Monza. Le visite di Mkhitaryan saranno probabilmente mercoledì. Skriniar battezzato verso il PSG: offerta salita a 65 poi bonus aggiusteranno tutto. Lui ha già l'accordo per 7,5/8 milioni all'anno. Poi i nerazzurri andranno su Bremer. C'è Bellanova e un discorso aperto con Cambiaso. Lukaku? La strategia dell'Inter è particolare e furba: la richiesta è di 10+bonus, l'offerta è di 5+bonus. L'Inter vuole aspettare per risparmiare non correndo il rischio che salti. Per Dybala valgono le parole di Marotta, che ha detto "Ci siamo buttati a capofitto". Queste cose non comportano una fase di stand-by per Dybala: sta aspettando che escano Sanchez e Skriniar e che chiudano l'operazione Lukaku. Dopodiché saranno maturi i tempi".