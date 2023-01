Pedullà: “Skriniar deve un segnale alla gente. Inter sa di aver sbagliato strategia”

Nel suo editoriale su sportitalia.com, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Milan Skriniar . In scadenza al 30 giugno 2023, il difensore dell’Inter ha sul tavolo l’offerta nerazzurra, ma c’è anche il PSG in forte pressing per averlo a 0 in estate.

“Di sicuro meglio battere cassa che non dare una risposta, come sta facendo Milan Skriniar. L’Inter sa di aver sbagliato più di qualcosa nella strategia, figlia di una proprietà che non consente agli uomini mercato di lavorare nel migliore dei modi. Senza dimenticare anche che 50 milioni per un difensore, come quelli offerti la scorsa estate dal Paris Saint-Germain, vanno presi in cinque secondi. A meno che non esista la certezza di un rinnovo a qualsiasi cifra. Quella certezza non c’era, evidentemente. Ma Skriniar parli e dia un segnale, in un senso o nell’altro. Lo deve ai tifosi, alla gente che lo ha apprezzato, a chi gli ha dedicato striscioni. Anche Sergio Ramos aveva parlato per comunicare la sua decisione ai tempi del Real. Sergio Ramos”, si legge.