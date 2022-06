Pedullà – Lukaku-Dybala, tempistiche da rispettare: per l’Inter non è questione di priorità

Portare all'Inter Lukaku e Dybala non è una questione di priorità, ma di semplici tempistiche da rispettare

Portare all'Inter Lukaku e Dybala non è una questione di priorità, ma di semplici tempistiche da rispettare. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha fatto così il punto sulle trattative dei nerazzurri:

"L’Inter non ha una priorità Lukaku e una terza scelta Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà, parlare a casaccio e offendere anche. L’Inter ha tempistiche da rispettare, non ci vuole molto a capirlo".