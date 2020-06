Pedullà: “Inter, si vuole chiudere Tonali al più presto. Kumbulla, ok totale alla Lazio”

Sembrava ad un passo dall’Inter, ma la Lazio sembra aver messo a segno il sorpasso decisivo. Marash Kumbulla molto probabilmente vestirà la maglia biancoceleste la prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti scelto di dare la priorità a Sandro Tonali, come spiega Alfredo Pedullà: “Marash Kumbulla in orbita Lazio da 15 giorni. Evidentemente la Juve non aveva chiuso e l’Inter stava indugiando per i motivi che abbiamo spiegato nel pomeriggio (la necessità di chiudere il prima possibile l’operazione Tonali, usufruendo dello sconto Brescia).

In giornata a Roma c’è stato un lungo incontro tra la delegazione dell’Hellas, capeggiata dal presidente Setti, e Lotito. Un vertice che ha avuto inizio nel pomeriggio e che si è concluso all’ora di cena. Le parti sono sempre più vicine, la Lazio sta correndo da sola. Il difensore ha accettato in pieno il nuovo progetto che gli consentirebbe di essere un titolare fisso. La valutazione iniziale vicina ai 30 milioni verrà probabilmente abbattuta con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica (se non due), i profili che piacciono sono quelli di Lombardi, Kiyine e Maistro”, si legge.