Pedullà svela: “Inter con terzetto Dybala-Lukaku-Lautaro? Ecco l’unica verità”

Le strategie dell’Inter per l’attacco verso la nuova stagione. Si muovono i dirigenti per regalare un super reparto avanzato a Simone Inzaghi, con Dybala e Lukaku in nerazzurro. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Gazzetta e Sportitalia, ha spiegato la situazione attraverso il suo sito: “La verità è una: l’Inter sta lavorando intensamente per chiudere entrambe le operazioni e per consegnare a Simone Inzaghi un attacco atomico. Aspettiamo le firme, i dettagli, gli aggiornamenti, mettiamoci la prudenza che serve sempre, ma questa è la strada maestra. Certo, resistere agli assalti che prevedibilmente arriveranno per Lautaro (Tottenham in testa) sarebbe il massimo. Oggi questa è la posizione dell’Inter. E bisognerebbe chiaramente valutare le posizioni di Correa (che vuole restare) e Dzeko”, le sue parole.