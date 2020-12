TMW – Pellé, per Conte è il vice Lukaku ideale. Ma ci sono anche Juve e West Ham

Graziano Pellé da domani sarà un giocatore svincolato. Scade, infatti oggi il suo contratto con lo Shandong Luneng ed è alla ricerca di una nuova squadra. Nel suo futuro potrebbe esserci anche il ritorno in Italia.

“La Juventus cerca una punta di fisico, d’area, d’esperienza, che abbia giocato un calcio internazionale e che possa accettare il ruolo di vice Morata. Perché lo spazio, come garantisce la stagione di Andrea Pirlo e della sua Juve, c’è sempre, in una formazione che ruota spesso gli effettivi e con tante gare ravvicinate. Pellè è uno dei nomi che la Juve sta valutando con maggior attenzione, anche per la situazione contrattuale favorevole. E poi c’è l’Inter, per lo stesso identico motivo. Calendario escluso, chiaro, perché la formazione nerazzurra è fuori dalle Coppe, ma Antonio Conte vuole un vice Lukaku che risponda alle caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche di Pellè. Non ultima, in Inghilterra le stagioni con il Southamtpton non sono state scordate dal West Ham: gli Hammers cercano un nome come la punta in scadenza con lo Shandong Luneng. All’ultimo contratto, all’ultimo salto importante della carriera”, spiega Tuttomercatoweb.