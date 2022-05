Inter, senti Pellegrini: “Vidal e Sanchez? Vorrei averli entrambi al Betis”

Manuel Pellegrini, allenatore del Betis Siviglia, ha espresso il desiderio di avere con sé in Spagna i connazionali Vidal e Sanchez

Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente cilena Radio Bìo Bìo, Manuel Pellegrini, allenatore del Betis Siviglia, ha espresso il desiderio di avere con sé in Spagna i connazionali Arturo Vidal e Alexis Sanchez, sulla lista dei partenti dell'Inter in vista dell'estate di mercato:

"Mi piacerebbe avere uno dei due, ma non è realistico dal punto di vista finanziario. Per qualità mi piacerebbe averne almeno uno, anche se purtroppo sono due giocatori con un salario che il Betis non può pagare. Mi è stata data l'etichetta che non ho giocatori cileni, ma non è così. Prendo quelli che penso siano utili per la rosa".