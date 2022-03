Sky – Perisic, rinnovo ancora in alto mare. Brozovic, annuncio a breve

L'esterno sinistro non ha ancora rinnovato con il club nerazzurro che intanto si è assicurato Gosens a gennaio

Non solo Dybala. Sono diversi i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione e a Skysport hanno fatto il punto della situazione sottolineando che ci sono anche diversi rinnovi da chiudere nell'Inter. Handanovic non ha ancora rinnovato, Perisic e Brozovic idem. Ma se per il centrocampista croato non ci sono ormai dubbi perché manca solo l'annuncio ufficiale, atteso a breve, di un accordo di massima già trovato da tempo con gli agenti, per l'esterno non ci sono ancora novità.