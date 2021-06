Perisic di nuovo al Bayern? Cosa filtra dall’Inter, non è escluso che Ivan…

La posizione del club nerazzurro sui rumors degli ultimi giorni che riguardano l'esterno croato, ora in nazionale

La posizione dell’ Inter sul futuro di Ivan Perisic . Si rincorrono i rumors sul giocatore croato, ora impegnato in nazionale verso gli Europei. In particolare, su un suo possibile ritorno al Bayern Monaco , dove ha giocato in prestito due stagioni fa.

Come riportato da Calciomercato.com, “le voci dalla Germania sono insistenti e raccontano di un Ivan Perisic destinato a tornare in Bundesliga, ma dall'Inter arrivano solo smentite. Per il calciatore croato non sono ancora giunte offerte in viale della Liberazione e i nerazzurri non escludono che a luglio il croato possa essere agli ordini del nuovo allenatore, Simone Inzaghi”, si legge.