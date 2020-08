Gds: “Il Bayern valuta il riscatto di Perisic. Ora deve tornare all’Inter, ma non è escluso che…”

Ieri sera ha conquistato la Champions League con il Bayern Monaco, ma ora deve pensare al suo futuro: Ivan Perisic resta in bilico tra l’Inter e il club bavarese. I tedeschi non hanno infatti riscattato il croato entro i termini stabiliti, ma restano ancora interessati a lui. Spiega La Gazzetta dello Sport: “Oltre a Coman, Gnabry e Sané, appena acquistato dal City e che da qualche settimana si sta già allenando a Monaco, i bavaresi stanno pensando al riscatto di Perisic.

L’accordo con l’Inter prevedeva il pagamento di 20 milioni, ma il club tedesco, anche a causa del Coronavirus, ritiene troppo alto il prezzo. Il croato vuole restare al Bayern e non è escluso che si possa trovare una soluzione, ma per il momento deve tornare a Milano. Sembra invece attenuata al momento la tensione dovuta alla trattativa per il rinnovo di Alaba (attuale scadenza 2021). Se non dovesse rinnovare partirebbe anche lui in questa finestra di mercato, ma per il momento filtra ottimismo”.