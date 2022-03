Perisic, appuntamento a fine mese: “Intanto dall’Inter gli è arrivata una comunicazione”

Oltre al futuro di Brozovic, resta da scrivere anche quello di Ivan Perisic. Come scrive la Gazzetta, c'è ancora un po' di distanza

"L'Inter ha proposto all'esterno un rinnovo di un anno con opzione per il secondo a 4 milioni a stagione. Perisic vorrebbe che il biennale fosse garantito e spera di spuntare almeno mezzo milione in più. Tra e parti non risultano incontri recenti e anche qui ci si aggiornerà a fine mese. Appena preso Gosens a gennaio, la dirigenza ha chiarito a Perisic che il tedesco non arrivava in alternativa ma a complemento. Per avere a sinistra due uomini di livello europeo e tentare l'upgrade anche in Champions. Anche per la firma dell'ex Wolfsburg c'è ottimismo, ma manca ancora l'ultimo passo".