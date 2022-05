In Uk – Perisic al Tottenham è un chiaro segnale sul futuro di Conte

In Inghilterra parlano dell'arrivo del croato alla corte del tecnico italiano e di come questo sia una specie di ammissione da parte degli Spurs

Ivan Perisic sta per legare il suo futuro a quello del Tottenham. Firmerà a parametro zero un biennale (pare con opzione per il terzo anno) da sei mln all'anno e si ricongiungerà con Conte.