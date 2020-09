CdS – Perisic conferma la decisione dell’Inter. Riprende l’esperimento di Conte

Le sue parole hanno solo confermato. L’Inter ha scelto di far parlare Ivan Perisic e non deve essere stato un caso. Il croato ha spiegato che è pronto per fare del suo meglio con la società nerazzurra. Il Corriere dello Sport, dopo la sua intervista, sottolinea: “I segnali dei giorni scorsi, hanno trovato conferma nelle parole. Perisic farà parte della rosa nerazzurra per questa stagione. Nessuna cessione dell’ultimo minuto per il croato, la decisione è stata presa“.

Il giornale sportivo aggiunge anche che se il Bayern lo avesse riscattato lui sarebbe rimasto volentieri al club tedesco e anche per l’Inter sarebbe stato un buon affare incassare quanto richiesto. Quando però è arrivata la decisione di non riscattarlo il giocatore è tornato tranquillamente alla Pinetina e ha convinto Conte. “Si riprenderà l’esperimento abbandonato l’anno scorso che prevede la sua trasformazione in un esterno a tutto campo“, assicura il CdS.

(Fonte: Corriere dello Sport)