Perisic, l’Inter ha fatto il massimo ma non è bastato. “Vice-Gosens? Due profili cerchiati”

Con Perisic al Tottenham, l'Inter si ritrova l'alternativa in casa: sul mercato, però, i nerazzurri cercheranno un'alternativa a Gosens

"L’Inter aspettava una risposta da parte di Ivan Perisic dopo l’ultima proposta di rinnovo formulata lunedì al suo entourage, un biennale da 4.8 milioni più bonus per arrivare fino a 5.5. Perisic, però, non ha inviato nessun messaggio in Viale della Liberazione. Un silenzio... rumoroso". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione legata a Ivan Perisic, sempre più vicino al Tottenham con Conte che ha fatto breccia. "Il club nerazzurro ha fatto il massimo, ha alzato la sua proposta, ma non ha voluto andare oltre certi parametri per un giocatore classe 1989. Nei mesi scorsi era stato fatto di tutto per evitare di perdere Brozovic a zero, missione compiuta. Per altro Marotta e Ausilio si erano già cautelati a gennaio con Gosens, dunque l’Inter non resterà scoperta sulla fascia sinistra, anzi. Adesso si cercherà un’alternativa al tedesco, con Cambiaso del Genoa in prima fila (per Parisi dell’Empoli c’è più concorrenza)", spiega poi Tuttosport.