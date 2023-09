In Crozia – Perisic, ritorno all’Hajduk. Accordo verbale col Tottenham prima dell’infortunio

Si è fatto male ma già parlano del suo ritorno in campo. Ivan Perisic si è rotto il crociato ma potrebbe non ripartire dal Tottenham. Stando a quanto scrivono in Croazia, in particolare il sito Sportske, l'ex giocatore dell'Inter, potrebbe ad essere, già dalla prossima sessione di mercato, dell'Hajduk Spalato. Sarebbe un ritorno alle origini perché da lì è partito prima di sbarcare in Francia e iniziare la sua carriera. Il calciatore è infortunato e l'accordo verbale sarebbe stato raggiunto prima dell'infortunio. Ci sarà quindi da tenere conto dei suoi tempi di recupero.