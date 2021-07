Inter-Perisic, no rinnovo: “Cessione o addio a zero. Ausilio, comunicazione chiara a Inzaghi”

Nessun rinnovo di contratto previsto. Sarà cessione in questa sessione di mercato, oppure addio a parametro zero nell'estate del 2022

Nessun rinnovo di contratto previsto. Sarà cessione in questa sessione di mercato, oppure addio a parametro zero nell'estate del 2022. Questo il destino di Ivan Perisic all'Inter. Una decisione, quella presa dalla società di Viale della Liberazione, che esula da questioni tecniche, ma che risponde a esigenze di cassa. A meno di offerte in questo mercato (da scartare l'ipotesi di uno scambio con Florenzi, più una suggestione che altro) e di tagli allo stipendio in questo momento quasi impossibili, dunque, Ivan Perisic lascerà l'Inter la prossima estate. Una soluzione che, tra l'altro, nemmeno dispiace troppo a Simone Inzaghi, come scrive calciomercato.com: