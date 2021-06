In Francia – Mercato Inter, sirene inglesi (più che tedesche) per Perisic

Il giocatore croato sarebbe finito nel mirino dell'Arsenale secondo quanto scrive Fussball transfers

In Francia parlano dell'addio di Perisic all'Inter. Da quanto scrive 'Fussball transfers', sito specializzato in calciomercato, sul giocatore croato ci sarebbero gli occhi dell'Arsenal .

Secondo le stesse indiscrezioni, anche se si parlava di un possibile ritorno del giocatore in Bundesliga, sarebbero più consistenti i sondaggi fatti in Premier League per il giocatore. Si sarebbero interessati a lui, e starebbero facendo delle valutazioni sul calciatore, sia il Tottenham che lo United. In Germania - si legge nello stesso articolo - l'unica opzione per Ivan sarebbe un ritorno al Bayern. I quotidiani tedeschi hanno smentito ampiamente. In Italia invece si sottolinea che anche Hertha, Lipsia e Francoforte sono interessati al giocatore nerazzurro.