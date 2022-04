Perisic, i rumors sulla Bundes e la volontà dell’Inter: “La vera priorità è questa”

Il futuro di Ivan Perisic resta tutto da scrivere. Ecco gli aggiornamenti dall'esperto di mercato Fabrizio Romano

Come svelato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, “filtra ottimismo e fiducia, c’è un incontro già fissato. Perisic vuole restare all’Inter, la sua priorità è restare, anche se si parla tanto di Bundesliga. Comprensibile voglia un contratto all’altezza e per questo si tratta, ma Perisic e l’Inter vogliono andare avanti insieme”, ha detto a The Here We Go Podcast (ITA) in merito al futuro del croato.