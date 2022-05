TS – Perisic, la vera offerta della Juve. “Inter? Ivan non ha gradito una cosa”

"Ivan Perisic è un ottimo giocatore - sì: banalità - ma soprattutto è un uomo di carattere e di personalità", commenta poi Tuttosport

"Ivan Perisic è un ottimo giocatore - sì: banalità - ma soprattutto è un uomo di carattere e di personalità. È (anche) per questo che la Juventus lo cerca". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla possibilità che Perisic lasci l'Inter e vada alla Juventus. "I fatti raccontano che la Juventus gli ha offerto un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni. La proposta supera quella dell’Inter: biennale a 4,5 milioni più bonus (ora ne guadagna 4,8) con un’appendice per nulla accomodante: non ci sono margini di trattativa. Anche perché, dal punto di vista tecnico, l’Inter è convinta di essersi garantita l’alternativa “titolare” con Gosens e, casomai, servirà un comprimario (Cambiaso del Genoa)", spiega poi il quotidiano.