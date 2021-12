Inter, Perisic ha memorizzato un concetto: “C’è una notizia da pubblicare a caratteri cubitali”

Sembrava ormai destinata a concludersi a fine stagione l'avventura di Ivan Perisic con la maglia nerazzurra. E, invece, tutto si è riaperto

Sembrava ormai destinata a concludersi a fine stagione l'avventura di Ivan Perisic con la maglia nerazzurra. E, invece, tutto si è riaperto. Il croato, infatti, ha mostrato segnali d'apertura nei confronti del club riguardo a un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022. Le parti sono ancora distanti, ma, come scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, Perisic non è più così convinto che tornare in Bundesliga sia la scelta migliore: