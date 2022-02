Perisic, quale futuro? Inter, messaggio chiaro di Ivan: “Non ha nessuna intenzione di…”

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. L'Inter è sempre stata chiara circa le sue intenzioni di rinnovare il contratto

"Messaggio chiaro, il club punta ancora su Ivan nonostante l'acquisto di Gosens. Perisic lo sa, e partita dopo partita si è conquistato la fiducia. Marotta ha assicurato che l'arrivo dell'esterno dall'Atalanta non cambia i piani della società che vuole prolungare il contratto di Perisic, ora la partita si sposta sulla scrivania. L'idea è quella di proporre al giocatore un ingaggio più basso rispetto ai 5,5 milioni netti che guadagna attualmente, scendendo almeno fino a 3,5. Ecco perché la firma non è ancora arrivata: Ivan non ha nessuna intenzione di firmare a una cifra inferiore a quella attuale, a 33 anni ha l'obiettivo di guadagnarsi un ultimo grande contratto della carriera".