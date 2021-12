Perisic, arriva la mossa dell’Inter. Rinnovo Brozovic, ci siamo. Handanovic…

Il club nerazzurro continua a lavorare sui rinnovi dei due croati. E c'è la proposta per il portiere

Brozovic e Perisic. In questo periodo in casa Inter sono i rinnovi dei due croati la priorità. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di proseguire con i due giocatori e la partita è più aperta che mai. Come riporta il Giornale. per il centrocampista siamo in dirittura per il prolungamento al 2025 (stipendio da 6 milioni più premi), mentre per l'esterno pronto un biennale da 4 milioni annui più premi.