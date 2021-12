Dopo Perisic, nome nuovo di qualità dalla Premier: “L’Inter può provare il colpo in prestito”

Una di quelle opportunità da cogliere al volo, perché il profilo è di quelli di qualità: ecco il nuovo profilo per la fascia dell'Inter

Una di quelle opportunità da cogliere al volo, perché il profilo è di quelli di qualità e perché, vista l'incertezza relativa al futuro di Perisic, rappresenta un possibile rinforzo molto utile. Lucas Digne, in rotta con l'Everton, è il nome nuovo per la fascia sinistra dell'Inter in caso di partenza del croato. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Ma anche l’alternativa è un nome noto alla Serie A, e più che un’alternativa si tratterebbe di un investimento anche per il futuro: Lucas Digne, nazionale francese ed ex Roma, è in rotta con l’Everton e da inizio dicembre non viene neanche più convocato. Il suo futuro è segnato, ora bisognerà capire se ci sono i margini reali per riportarlo in Italia e consegnare a Inzaghi un’altra freccia di livello a sinistra. Perché il “problema” dalle parti di Viale della Liberazione è sempre lo stesso, ossia la liquidità. Oggi l’Inter può permettersi di sedersi a un tavolo e offrire un prestito (magari oneroso ma neanche troppo) con diritto di riscatto, poi in estate di vedrà. Può andare bene all’Everton?".