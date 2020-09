TS – Perisic, la decisione del Bayern complica il mercato dell’Inter: ecco il motivo del ‘no’

Ieri il Bayern Monaco ha comunicato ufficialmente la scelta di non esercitare il riscatto di Ivan Perisic che così ritorna all’Inter: “La decisione dei bavaresi rientra in una strategia più ampia visto che non saranno riscattati nemmeno altri giocatori in prestito nella stagione appena conclusa, come Odriozola e Coutinho”, commenta Tuttosport che la definisce come una “retromarcia inattesa” dopo la vittoria in Champions League con il contributo anche di Perisic. Il Bayern ha anche offerto 12 mln di euro per il riscatto del croato ma l’Inter ne chiedeva almeno 15. “Non era una distanza insormontabile. Così come si sarebbe potuto trovare un accordo sulla richiesta di ingaggio di Perisic che avrebbe voluto un incremento intorno a quota 5-6 milioni. Adesso Conte deciderà insieme alla dirigenza se il giocatore può rientrare nel progetto di squadra”, ha aggiunto il quotidiano torinese.

PERISIC CON CONTE – Ieri Perisic era ad Appiano per riprendere gli allenamenti con l’Inter ma resta evidente come il croato sia di difficile collocamento nel 3-5-2 di Conte, per non avere le caratteristiche di un esterno nel 3-5-2 e di essere ‘troppo esterno’ per giocare nella coppia d’attacco. La notizia del mancato riscatto di Perisic da parte del Bayern “complica i piani dell’Inter che ha bisogno di cedere per dare l’assalto agli obiettivi rimasti, a partire da Kantè. Non è un buon viatico al possibile trasferimento di Brozovic in Baviera. Un affare dal quale l’Inter si aspetta almeno 40 milioni. Ma adesso anche queste entrate diventano sempre più incerte”, spiega Tuttosport.