Perisic, offerta Inter… al ribasso: “Ivan ha reagito così quando l’ha saputo”

L’offerta dell’Inter non soddisfa Ivan Perisic. Dialoghi costanti tra le parti per arrivare al rinnovo di contratto, ma il giocatore non ha gradito l’ultima proposta nerazzurra. Lo svela Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Ivan ha dato la sua priorità all’Inter da mesi, non adesso, da novembre/dicembre. I suoi agenti hanno incontrato l’Inter più volte, tra le parti c’è sempre stata questa volontà di andare avanti insieme. Il punto è il contatto di pochi giorni fa, le discussioni sul contratto. Le richieste sono ambiziose, questo è vero, ma è importante capire l’offerta dell’Inter: c’è una grossa differenza. L’Inter, da ciò che mi risulta, nell’ultimo contatto ha fatto una proposta al ribasso. Questo ha lasciato interdetto il giocatore, da qui la dichiarazione del post-partita. Si è un po’ raffreddata la situazione, ma non è finita. Ci saranno nuovi contatti tra le parti”, le sue parole.