Perisic, pressing Inzaghi: “Ma se Ivan non rinnova l’Inter ha già scelto il nome da prendere

Un pressing dettato da un progetto ben preciso, per rendere le fasce dell'Inter della prossima stagione ancor più competitive

Un pressing dettato da un progetto ben preciso, per rendere le fasce dell'Inter della prossima stagione ancor più competitive. Simone Inzaghi preme per avere Ivan Perisic a sua disposizione anche nella prossima stagione. Niccolò Ceccarini su TMW racconta lo stato della trattativa tra il croato e il club nerazzurro che, in caso di mancato accordo, potrebbe andare dritto su Andrea Cambiaso del Genoa: