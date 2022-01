Da oggi Perisic può parlare con altri club: “Rinnovo? L’Inter avrebbe già messo le firme se…”

Da oggi, tutti i giocatori in scadenza di contratto con i rispettivi club, sono liberi di firmare con altri club a zero. Compreso Perisic

Da oggi, tutti i giocatori in scadenza di contratto con i rispettivi club, sono liberi di firmare con altri club a costo zero. Compreso Ivan Perisic, che allo stato attuale delle cose a fine stagione saluterà l'Inter. Non è ancora detta l'ultima, però, dato che restano aperti spiragli per arrivare al rinnovo di contratto. Il club nerazzurro gli avrebbe già fatto prolungare l'accordo, se Perisic avesse accettato un dimezzamento dell'ingaggio, che ora ammonta a 5 milioni di euro netti a stagione. Scrive calciomercato.com: