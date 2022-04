Perisic, rebus rinnovo. “C’è una soluzione che potrebbe accontentare tutti”

Ivan Perisic, per costanza di rendimento, è stato finora uno dei migliori dell'Inter in stagione: a giugno il contratto scade

"Pendolino che ara, su e giù, la propria fascia di competenza. Leader dei campioni d’Italia. “Brate” nerazzurro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla prestazione di Perisic contro la Juventus. Un'altra grande prova dell'esterno croato, diventato un fattore in tutto e per tutto. A 7 giornate dalla fine, l'Inter è tornata in corsa per lo scudetto e Perisic è uno dei trascinatori, in attesa di capire cosa riserverà il futuro. L'ex Bayern è in scadenza di contratto e il rinnovo non è scontato.