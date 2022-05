Perisic, fissato il summit per il rinnovo: “Chiede 5 mln, ecco l’offerta Inter”

Un altro rinnovo a furor di popolo. Dopo quello di Brozovic, già ufficializzato dall’Inter, i tifosi chiedono quello di Perisic

Un altro rinnovo a furor di popolo. Dopo quello di Marcelo Brozovic, già ufficializzato dall’Inter, i tifosi chiedono a gran voce un altro prolungamento di contratto in vista della prossima stagione. La volontà è chiara: continuare a vedere Ivan Perisic in nerazzurro dopo la sua miglior annata. E La Gazzetta dello Sport oggi nell’edizione online si sofferma sul suo rendimento stagionale e soprattutto sull’accordo ancora da trovare per l’atteso rinnovo.

“Perisic ha festeggiato nel migliore dei modi la 250esima presenza in nerazzurro. Non segnava da due gare di fila dal 2019 (Roma e Frosinone), contro l'Udinese è a quota 5 centri - tra cui l'unica doppietta in campionato - e soprattutto è sempre dominante, in ogni fase del gioco. Alla faccia dei 33 anni compiuti a febbraio. Il suo rinnovo viene invocato a furor di popolo e di Inzaghi. Perché il suo contratto scade a giugno e perdere il miglior esterno del campionato sarebbe una follia.