Repubblica – Mou vuole Perisic alla Roma: Florenzi all’Inter? Ecco perché si può

Secondo quanto riporta l'edizione romana di Repubblica, Mourinho vorrebbe Perisic: la pedina chiave può essere Florenzi

Il futuro di Ivan Perisic all'Inter è ancora in dubbio. L'esterno croato ha disputato una grande annata sotto la guida di Conte e anche agli Europei si è messo in luce, con gol e buone prestazioni con la sua Croazia, che si è fermata però agli ottavi di finale contro la Spagna. Secondo quanto riportato da Repubblica, José Mourinho starebbe pensando proprio a Perisic per rinforzare la sua Roma.