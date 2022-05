The Sun – Perisic dice sì al Tottenham: ecco cosa ha inciso sulla sua scelta

Il giocatore croato sembra ormai destinato a raggiungere Conte a Londra: la linea della stampa inglese è univoca

La linea della stampa inglese è definita ormai da ore: Ivan Perisic andrà al Tottenham dove c'è Antonio Conte che lo aspetta e che vuole prendere dall'Inter anche Alessandro Bastoni . Cose che ha ribadito in serata anche The Sun.

"Il croato era molto richiesto anche da altri club come Chelsea e Juventus, ma gli Spurs sono avanti nella corsa al giocatore - si legge nell'articolo del quotidiano inglese - e ha battuto la concorrenza dei Blues che lo avevano già contattato per le visite mediche. Hanno inciso sulla scelta del giocatore il fatto che il club londinese è in Champions e la conferma di Conte sulla sua permanenza in panchina dopo i colloqui con Paratici. L'allenatore non sottrarrà all'Inter solo Perisic ma anche Bastoni è nella sua lista dei desideri".