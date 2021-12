Inter-Perisic, partita ancora tutta da giocare: “C’è una sensazione che filtra da Appiano”

E' ancora tutta da giocare la partita tra Inter e Perisic per il futuro del laterale croato, attualmente in scadenza nel giugno del 2022

E' ancora tutta da giocare la partita tra Inter e Perisic per il futuro del laterale croato, attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, da Appiano Gentile sperano ancora di poter convincere il giocatore a firmare il prolungamento:

"Perisic è in scadenza ma la partita per il rinnovo è tutta da giocare. È in salita, certo, ma ad Appiano non disperano di convincerlo, magari più avanti, in caso di mancanza di offerte che lo spingano altrove".