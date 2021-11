Inter, che Perisic! GdS: “Via in estate? Due cose potrebbero fargli cambiare idea”

L'Inter continua a monitorare la situazione Kostic ma il futuro di Perisic potrebbe prendere una piega inaspettata fino a pochi giorni fa

Polmoni, leadership, qualità e assist: la prestazione di ieri di Ivan Perisic contro lo Shakhtar Donetsk è stata di pregevole fattura, tanto da ricevere applausi scroscianti da parte dei tifosi presenti allo stadio. "Al momento l’esterno croato sta giocando il suo miglior calcio nerazzurro sapendo, però, che a giugno saluterà la compagnia. L’amore della gente e un perfetto clic nel sistema Inzaghi potrebbero fargli cambiare idea: i nerazzurri, che trattano in maniera fitta (e con ottimismo) per il rinnovo del connazionale Brozovic, finora non hanno trovato orecchi disponibili nell’altro croato in scadenza tentato di tornare in Germania, però la situazione è in evoluzione. E lungo le strade del mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo", commenta La Gazzetta dello Sport.