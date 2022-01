SM – Perisic, richiesta alta. Ma l’Inter proverà a trovare un accordo

Arriverà Gosens, ma la società nerazzurra pare intenzionata a provare a trattenere il croato a Milano

Con le spalle coperte ma ancora pronta a farsi dire di sì. L'Inter non ha automaticamente scartato l'idea di trattenere Perisic pur avendo cercato per la sinistra un'alternativa importante come Gosens. Il tedesco dell'Atalanta è infortunato ma arriverà comunque adesso per dare una mano ai milanesi quando si sarà ripreso dall'infortunio muscolare che lo ha messo ko in pratica da inizio stagione.