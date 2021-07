Gazzetta – Inter, deciso il futuro di Perisic: “Ingaggio alto, andrà via a zero nel 2022”

Quella alle porte potrebbe essere l'ultima stagione di Ivan Perisic con l'Inter. L'alto ingaggio non lascia pensare a una permanenza

Quella alle porte potrebbe essere l'ultima stagione di Ivan Perisic con la maglia dell'Inter . Con un contratto in scadenza nel 2022, infatti, l'esterno croato, a meno di congrue offerte in questa sessione di mercato, si appresta a chiudere a fine anno la sua esperienza nerazzurra, anche a causa del suo alto ingaggio. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"L'alternativa sarebbe una cessione immediata per monetizzare (ma poi bisognerebbe tornare sul mercato) per non perdere il croato (Brozovic, ndr) a zero tra dodici mesi. Quello che invece sembra il destino di Perisic, anche lui in scadenza ma con un ingaggio già molto alto".