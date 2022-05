TMW – Inter, Perisic saluta: domani sarà a Londra per le visite mediche col Tottenham

Ivan Perisic non giocherà nell'Inter nella prossima stagione. Come noto, il croato ha raggiunto un accordo con il Tottenham

Secondo Tuttomercatoweb.com, Perisic domani sarà a Londra per sostenere le visite mediche con gli Spurs: