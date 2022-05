Perisic, voglia di rinnovo: ecco la proposta dell’Inter. Ivan pretende…

Il croato, sempre più decisivo, è in scadenza di contratto. Arriva la proposta del club nerazzurro

Nelle ultime settimane in casa Inter l'uomo simbolo è Ivan Perisic. Il croato, quasi sempre il migliore in campo, è l'anima della squadra: corre, crossa e ultimamente segna anche. Da metà marzo ha partecipato a sette gol (due reti, cinque assist) e solo José Luis Morales del Levante (9), nella Liga, ha fatto meglio tra i centrocampisti in giro per l’Europa. Marotta e Ausilio da tempo lavorano al rinnovo del giocatore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non pesano tanto i 33 anni, quanto i paletti rigidi dei nerazzurri sul futuro monte ingaggi.